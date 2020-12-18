Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, bronz madalya maçında İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaştı.

Rakibini 11-8 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Ne bitiriş ama!



Osman Göçen, Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 86 kiloda bronz madalyayı işte böyle aldı! pic.twitter.com/ZbOfinQa8q