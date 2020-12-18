Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osman Göçen bronz madalya kazandı
Serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda İspanyol Friev Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, bronz madalya maçında İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaştı.
Rakibini 11-8 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Ne bitiriş ama!— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 18, 2020
Osman Göçen, Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 86 kiloda bronz madalyayı işte böyle aldı! pic.twitter.com/ZbOfinQa8q
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