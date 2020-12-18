Kadroda birçok Covid-19 vakası yaşanmasının ardından ay başında antrenman tesislerini kapatan ve bu süreçte Aston Villa ile oynayacakları lig maçı ertelenen Newcastle United'da, salgının etkileri devam ediyor.

Yarın Fulham ile karşılaşacakları lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen İngiliz teknik direktör Bruce, takımda iki oyuncunun Covid-19 belirtilerinin devam ettiğini belirtti.

"Oyuncularda virüsün zarar verici etkileri devam ediyor"

59 yaşındaki teknik adam, adlarını vermediği oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Bu oyuncularda virüsün zarar verici etkileri devam ediyor ve onları bir-iki haftadan çok daha uzun bir süre dinlendirmeyi düşünüyorum. Umarım tam anlamıyla iyileşirler. Onlara bu hastalıktan kurtulmaları için gereken zamanı vereceğim çünkü bu her şeyin ötesinde."

Yaşananlar nedeniyle kadro kurmakta zorlandığından bahseden Steve Bruce, "Uzun süreli Covid-19 belirtileri yaşayan bir-iki oyuncum daha olursa, takımı yönetmem gerçekten çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Newcastle United, 12 maç sonunda topladığı 17 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann da geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19 belirtilerinin geçmemesi nedeniyle Güney Koreli oyuncusu Hee-chan Hwang'ın bu sene hiçbir maçta görev alamayacağını duyurmuştu.