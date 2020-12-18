Temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocuklar haber olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, sosyal medya hesabından tesis müjdesi vermişti.

[Fotoğraf: AA]

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Siirt Belediyesinin de desteğiyle çocuklar için tesis yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalleyi ziyaret ederek tesiste incelemede bulundu, "Afetevler Mahalle Takımı" adını verdiği çocuklarla sahada ilk voleybol maçını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu parka 'Lastik Park' adını verdik"

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 13 yaşındaki Nursen Oysal ve arkadaşlarını tebrik etti.

Söz konusu sahanın olduğu bölgede bir tesis yaptıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, burayı mahalledeki çocuklara hediye ettiklerini dile getirdi. Hacıbektaşoğlu, tesiste sporcuların yetişeceğini aktardı.

"Şu an burada çok güzel sporcular yetişecek. Zaten takımı kurmuşlar, Afetevleri Mahalle Takımı. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güveniyoruz. Türkiye bu, çocuklarımız bu. Bizim böyle çocuklarımız olduğu için geleceğe güvenle bakıyoruz. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları sporla buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu parka 'Lastik Park' adını verdik. Araç lastiklerinden çocuklarımızın yaptığı bir park, onların fikrine, emeğine hürmeten bu parkın ismine de 'lastik' adını verdik. Hatta yapımında araç lastikleri dekoratif olarak konulmuştur. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çocuklar yeni sahada voleybol oynamanın keyfini yaşadı

Takım kaptanı Nursen Oysal, yaptıkları voleybol sahasının ardından kendilerine voleybolun yanı sıra futbol ve basketbol oynayabilecekleri tesis yapıldığını söyledi.

"Biz burada lastiklerle voleybol sahası yaptık, büyüklerimiz de buraya güzel bir saha yaptı. Bunun için çok mutluyum. Burada ayrıca voleybol basketbol ve futbol oynayabileceğiz. Kartonla kapladığımız sahayı yanlardan direk ve iple bağlamıştık. Bu nedenle Valimiz bu sahanın ismini 'Lastik Park' koydu. Bize değer verdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

10 yaşındaki Kenan Sercan da yapılan haberin ardından kendilerine destek verildiğini belirterek, "Valimiz buraya gelerek bizimle voleybol oynadı. Çok mutlu olduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi.

12 yaşındaki Fırat Oysal ise kendi imkanlarıyla yaptıkları sahanın haberlere çıkmasıyla mahallelerine tesis kazandırıldığını ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]