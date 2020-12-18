Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan 108 yatak kapasiteli 48 odası, fitness salonu, yemekhane, idari birim ofisleri, 3 doğal çim saha, 2 suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını dolayısıyla açılış töreninin istenilen coşkuda gerçekleştirilemediğini, Trabzonspor için çok anlamlı olan bu tesisin açılışında halk ve sporcularla bir arada olamadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da Özkan Sümer'in Trabzon'un ve Trabzonspor'un yetiştirdiği en değerli spor adamlarından biri olmasının yanı sonra Türk futbolunun değişim ve gelişiminde de büyük payı olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Trabzonspor'un yanı sıra Türkiye'deki birçok futbol kulübü ile Milli Takım'da antrenörlük, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da başkanvekilliği yapan Özkan Sümer'in bu şekilde ödüllendirilmesinin Türk futbolu adına gurur verici olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Vali Ustaoğlu ile beraberindekiler açılışını yaptıkları tesisleri gezdi.

Törene Trabzon Garnizon Komutanı Erem Canbolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cahit Erdem, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

[Fotoğraf: AA]