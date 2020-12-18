Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 21:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhammet Kotanoğlu gümüş madalya kazandı
Serbest stil 79 kiloda milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, Dünya Kupası finalinde Rus Usmanov'a yenilerek gümüş madalya elde etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov'la karşılaştı.
Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti.
Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli, Romanya'dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev ve yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u eleyerek finale kalmıştı.
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