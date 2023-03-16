Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 4 maç tamamlandı.

Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Hollanda temsilcisi Feyenoord, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Maçtan 7-1 galip ayrılan Hollanda takımı çeyrek finale adını yazdırdı.

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü de maçta 2 gol attı.

Son 16 turunda tamamlanan diğer rövanş maçlarının ardından Juventus ve Manchester United da çeyrek finale kaldı.

TSİ 20.45'te başlayan son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)

Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)

Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)

Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)