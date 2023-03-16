TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartları bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartları ise iç saha maçı için bloke edildi.

Belhanda ve Januzaj'a 2'şer maç ceza

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandı.

Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ya de 25'er bin lira para cezası verildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldı.