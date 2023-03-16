Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te devam eden organizasyonda şampiyonada kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, eleme turunda İtalyan Laura Godino’yu 6-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Rumen Adina Ionela Irimia’yı 10-0 ile geçen Nesrin, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci’niyi 9-5’lik skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenen milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu.