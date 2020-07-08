TRT Spor'a konuşan genç futbolcu, "Beşiktaş taraftarıyım. Haber çıkması benim için problem değil. Ben Beşiktaş taraftarıyım sonuçta. 3 sene önce bir teklif olmuştu ama yakın zamanda resmi bir teklif yok." dedi.

"Sergen Yalçın büyük fuybolcuydu"

Sergen Yalçın hakkında ise, ''Sergen Yalçın büyük bir futbolcuydu. Chelsea'ye karşı 2 güzel gol attı. Türk futbolu için çok büyük bir isim.'' açıklamasını yaptı.

"Hayalim Beşiktaş'ta oynamak"

Hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söyleyen Kökçü, "Profesyonel futbolcuyuz ama Beşiktaş benim için bir numara. Beşiktaş'ta oynamak hayalim." ifadelerini kullandı.

"Bence Trabzonspor şampiyon olsun"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya da cevap veren Orkun Kökçü, "Süper Lig'i fazla izlemiyorum ama Trabzonspor iyi işler yapıyor. Bence Trabzonspor şampiyon olsun." açıklamasını yaptı.

2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.

Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.