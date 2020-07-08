Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a ihtarname
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaş Kulübü’ne 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi.
Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Etiketler: Beşiktaş Domagoj VidaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 21:24
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