Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Galatasaray’da büyük bir şok yaşandı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru’nun ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Nijeryalı oyuncunun yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan incelemelerde ‘sıtma parazitine’ rastlandı.

Galatasaray Sağlık Kurulu, deyim yerinde ise genç oyuncunun hayatını kurtardı.

Yüksek ateş şikayeti olan Onyekuru’nun Galatasaray’a imza atmadan önce Nijerya’ya tatile gitmesi üzerine ‘sıtma’ olabileceği şüphesi göz önüne alındı.

Onyekuru'ya bu süreçte tam 2 kez test yapılırken, bu testlerde sıtma paraziti rastlanmadı ve sonuçlar negatif çıktı.

Ancak geçmeyen ateş şikayeti üzerine Nijeryalı futbolcu tedavi altına alındı ve bir test daha yapıldı.

Onyekuru’nun Sağlık Bakanlığı’na yollanan 3. testinde sıtma paraziti pozitif çıktı. Onyekuru’nun hastanede hemen tedavi altına alındığı belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun sahalara dönüş süresi ise henüz kesin değil.

Kaynak: TRT SPOR