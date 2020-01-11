Fenerbahçe’de gündem stoper transferi11 Ocak 2020 Cumartesi 15:27 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:34
Fenerbahçe’de gündem stoper transferi. Juan Jesus için Roma kulübüne kiralama artı bonservis teklifinde bulunan ancak şimdiye kadar olumlu yanıt alamayan sarı lacivertli ekip Hertha Berlin’den Jordan Torunarigha’yı kiralamak istiyor.
Fenerbahçe stoper transferinde iki isim üzerinde duruyor. Sarı lacivertlilerde listedeki ilk sıradaki aday Roma forması giyen Juan Jesus.
İtalyan temsilcisi takımda pek şans bulamayan Brezilyalı stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Fenerbahçe ise bu transferde kiralama artı bonservis opsiyonu üzerinde duruyor.
Stoperin alternatifi Jordan Torunarigha
Sarı lacivertlilerin bir diğer alternatifi ise Almanya'nın Hertha Berlin takımında forma giyen Jordan Torunarigha.
22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yapılırken oyuncunun kulübü bu teklife sıcak bakıyor.
Alman futbolcu ise Fenerbahçe’ye gelmeyi henüz kabul etmedi.
Torunarigha’nın ikna edilmesi halinde bu futbolcu sezon sonuna kadar kadroya katılacak.
Kaynak: TRT SPOR