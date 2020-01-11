Fenerbahçe stoper transferinde iki isim üzerinde duruyor. Sarı lacivertlilerde listedeki ilk sıradaki aday Roma forması giyen Juan Jesus.

İtalyan temsilcisi takımda pek şans bulamayan Brezilyalı stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Fenerbahçe ise bu transferde kiralama artı bonservis opsiyonu üzerinde duruyor.

Stoperin alternatifi Jordan Torunarigha

Sarı lacivertlilerin bir diğer alternatifi ise Almanya'nın Hertha Berlin takımında forma giyen Jordan Torunarigha.

22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yapılırken oyuncunun kulübü bu teklife sıcak bakıyor.

Alman futbolcu ise Fenerbahçe’ye gelmeyi henüz kabul etmedi.

Torunarigha’nın ikna edilmesi halinde bu futbolcu sezon sonuna kadar kadroya katılacak.

Kaynak: TRT SPOR