Spor
Lider Sivasspor Antalya kampını tamamladı11 Ocak 2020 Cumartesi 15:10 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:13
Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamladı.
[Fotoğraf: Sivasspor Kulübü]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin tesislerindeki sabah antrenmanıyla Antalya kampını bitirdi.
Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde dayanıklılık ve taktik çalışma yaptı.
Sivasspor kafilesi, bugün Sivas'a dönerek hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA
Etiketler: demir grup sivasspor Antalya kampı