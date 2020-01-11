Spor
Paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu yılın sporcusu ödülüne aday11 Ocak 2020 Cumartesi 15:05 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:07
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve katılımcıların oylarıyla belirlenen ''2019 yılının sporcusu'' anketinde paralimpik milli sporcu Bahattin Hekimoğlu da adaylar arasında yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahattin Hekimoğlu'nun paralimpik erkekler kategorisinde bulunduğu oylama 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
Oylama sonuçları ise 8 Şubat Cumartesi günü açıklanacak.
Ankete, "https://awards.worldarchery.sport/" adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA