Spor

Paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu yılın sporcusu ödülüne aday

11 Ocak 2020 Cumartesi 15:05 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:07

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve katılımcıların oylarıyla belirlenen ''2019 yılının sporcusu'' anketinde paralimpik milli sporcu Bahattin Hekimoğlu da adaylar arasında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]