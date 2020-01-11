Trabzonspor devre arası kampını tamamladı11 Ocak 2020 Cumartesi 15:20 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:25
Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci yarı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Antalya Belek’te sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
"Çocuklar gibi şendik!"— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) January 11, 2020
Tüm taraftarlarımıza keyifli bir gün dileğiyle. pic.twitter.com/abHxFo4ZTM
Abdulkadir Ömür Almanya'ya dönecek
Antalya Belek'te Trabzonspor'un kampına dahil olan teknik ekip ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Abdulkadir Ömür de Almanya'ya dönerek tedavisine kaldığı yerden devam edecek.
Akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer bir günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak.
Kaynak: İHA