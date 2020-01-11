﻿Beşiktaş 8 günlük Antalya kampını noktalayarak İstanbul’a döndü. Siyah beyazlılar kamp süresince yüksek tempoyla çalışırken,son günlerde yaşanan 2 sakatlık canları sıktı.

İlk günden itibaren hem kuvvet ve dayanıklılık hem de taktik çalışmalara önem veren Avcı, oyuncuların temposundan oldukça memnun kaldı.

Ljajic ve Oğuzhan dikkat çekti

Kampın öne çıkan isimleri çalışkanlıklarıyla Atiba ve Elneny olurken, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup da hırslı ve istekli tempolarıyla dikkat çeken isimler oldu.

Kaptan Burak Yılmaz'ın sakatlığını tamamen atlatıp takıma dönmesi sevinç yarattı. Ligin ilk yarısının şanssız isimleri Douglas ve Dorukhan ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.

Kampın 6. gününde Macar ekibi Mezoköveds ile karşılaşan siyah beyazlılar, Adem Ljajic ve Atiba’nın golleriyle 2-0'lık galibiyet aldılar.

Ljajic ve Lens’in sakatlıkları teknik heyeti üzdü

Kampın son gününde ise rakip Altınordu’ydu. Lens ve Burak’ın 1’er gol attığı maç 2-2 biterken, 1 gün öncesinde Adem Ljajic’in sakatlanmasına üzülen Beşiktaş, Altınordu maçında Lens’in de sakatlanmasıyla şanssızlık yaşadı.

Adem Ljajic’in 4-5 gün, Lens’in ise 1-2 hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR