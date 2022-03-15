Norveç Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre Elabdellaoui, 25 Mart'ta Slovakya ve 29 Mart'ta Ermenistan ile oynanacak hazırlık maçlarının 25 kişilik aday kadrosunda yer aldı.

30 yaşındaki sağ bek, şimdiye kadar 49 kez milli takım formasını giydi.

Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda en son UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim 2020'de Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.