Bakan Gürlek: 187 milyar liralık haksız kazanç tespiti yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Gürlek’in paylaştığı verilere göre, incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek saptandı.

13 ile 16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar mercek altında

141’i gerçek, 73’ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kar elde ettiği belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki rakamları aktaran Bakan Gürlek; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını belirtti. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden yararlanıldığını vurguladı.

Bakan Gürlek, özellikle 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanların mercek altına alındığını ve bu kişilerin önceden haber alarak çıkış yaptıklarının saptandığını açıkladı.

TMSF haksız kazançların iadesi için harekete geçti

Bakan Gürlek, tespit edilen listenin TMSF’ye gönderildiğini kaydetti. Haksız kazançların iadesi için TMSF’nin listedeki isimlere resmi bildirimlere başladığını aktardı.

Toplanan paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceğini vurguladı.



