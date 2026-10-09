Uluslararası Uzay Kongresi son gününde halka kapılarını açtı

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Etkinlik, son gününde vatandaşları ağırlıyor. Kongrenin Halk Günü'ne katılmak isteyenler, saat 10.00'a kadar "https://iac2026.org/public-day" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Uzay kongrelerinde ilk kez yer alan "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler, bu defa halkın beğenisine sunulacak.

Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de konukların beğenisine sunulacak.

Öte yandan, IAC 2026'ya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen astronotlar imza etkinliğine katılacak.

"Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel yapılacak

Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay zirvesi, Halk Günü kapsamında önemli bir panele de ev sahipliği yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda 15.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek özel oturumda Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü değerlendirilecek.