Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Peter Bosz'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Kariyerinde Feyenoord, Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran Bosz, son olarak Bayer Leverkusen'de görev almıştı.
Rudi Garcia yönetiminde sezonu 4. sırada tamamlayan Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.— Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021
Le communiqué https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx
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