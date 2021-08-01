Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyatlarda vaka sayısı 259'a yükseldi
Japonya'da gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 259'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 18 kişi arasında müsabakalarda yarışan sporcular yer almadı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 259'a çıktı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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