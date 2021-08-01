Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finalde
[Fotoğraf: Reuters ]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finale yükseldi.
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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