Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.