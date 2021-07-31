Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.
Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.
2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.
Son Haberler
- 22:09
- 21:38
- 21:53
- 21:44
- 21:21
Sıradaki Haber
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a faklı yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz