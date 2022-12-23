Uluslararası Test Ajansı'ndan (ITA) yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki sporcunun 30 Ekim'de alınan doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandı.

Dosya sonuçlanıncaya kadar yarışmalara katılması yasaklanan Lyu'nun, B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor.

Erkekler 77 kiloda 2012 ve 2016'da olimpiyat şampiyonu olan Lyu, erkekler 81 kiloda yarıştığı 2020 Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı. Çinli halterci ayrıca 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.