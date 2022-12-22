Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayserispor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: Ali Çamlı

Asbaşkan: Tufan Koç

Başkan Vekili: Nurettin Açıkalın

Başkan Yardımcısı: Erol Çetin

Genel Sekreter: Hüseyin Beyhan

Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu: Yücel Şahin

Dış İlişkiler Sorumlusu: Veysel Serdar

Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu: Etem Mezgitli

Başkan Yardımcısı ve Tesis Sorumlusu: İlyas Yıldırım

Altyapı Sorumlusu: Yusuf Hakan Özdemir

Basın Sözcüsü: Samet Koç