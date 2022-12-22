Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayserispor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan: Ali Çamlı
Asbaşkan: Tufan Koç
Başkan Vekili: Nurettin Açıkalın
Başkan Yardımcısı: Erol Çetin
Genel Sekreter: Hüseyin Beyhan
Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu: Yücel Şahin
Dış İlişkiler Sorumlusu: Veysel Serdar
Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu: Etem Mezgitli
Başkan Yardımcısı ve Tesis Sorumlusu: İlyas Yıldırım
Altyapı Sorumlusu: Yusuf Hakan Özdemir
Basın Sözcüsü: Samet Koç
Yönetim Kurulumuz bugün toplanarak görev dağılımı gerçekleştirdi.#YukatelKayserispor pic.twitter.com/JXQXVlkNhU— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) December 22, 2022
Etiketler: Kayserispor
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