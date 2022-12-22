Barcelona'da Lionel Messi sesleri yeniden yükseldi. Arjantinli yıldızı tekrardan kadrosunda görmek isteyen taraftarlar kulübe olan baskısını artırdı.

Beklentilerle ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Joan Laporta, "Messi'nin dönmesini istiyoruz ancak ekonomik şartlar nedeniyle bu transfer kolay değil" dedi.

Laporta, eski oyuncusuyla ilgili "Messi şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu ve bu çok karmaşık bir konu" ifadelerini de kullandı.

Frenkie De Jong'un durumu

Katalan ekibinin başkanı, Mancester United'ın ısrarla istediği Frenkie De Jong hakkında "Takımdan ayrılmasını istemiyorum. Onu ana parçalarından birisi olarak görüyoruz" diye konuştu.

Joan Laporta, İspanya Milli Takımı'nı bırakan Sergio Busquest'in durumuna ilişkin bir açıklama da yaptı.

Laporta "Sergio ile en azından yaza kadar devam etmek istiyoruz. Kararını ara transfer döneminde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.