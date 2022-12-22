Cenk Tosun adeta küllerinden doğdu. Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini geçiren deneyimli santrfor, kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ağlarını 2 kez sarsan Cenk, gol pasıyla da galibiyetin mimarı oldu.

Cenk Tosun bu sezon siyah beyazlı formayla 6 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, aynı gol sayısına geride kalan 3 sezonun toplamında ulaşabilmişti.

Geçtiğimiz sezonlarda sakatlıklar ve bu sakatlıklardan kaynaklı form düşüklüğü yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş yönetiminde yeniden kendini buldu.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Valerien Ismael dönemindeki 10 maçta sonradan oyuna giren Cenk, 1 gol kaydetmişti.