Cenk Tosun adeta küllerinden doğdu
Beşiktaş’ta Cenk Tosun adeta yeniden doğdu. Sakatlıklar nedeniyle son yıllarda istediği form grafiğini yakalayamayan deneyimli futbolcu, Şenol Güneş ile beraber gollerini atmaya başladı.
Cenk Tosun adeta küllerinden doğdu. Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini geçiren deneyimli santrfor, kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ağlarını 2 kez sarsan Cenk, gol pasıyla da galibiyetin mimarı oldu.
Cenk Tosun bu sezon siyah beyazlı formayla 6 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, aynı gol sayısına geride kalan 3 sezonun toplamında ulaşabilmişti.
Geçtiğimiz sezonlarda sakatlıklar ve bu sakatlıklardan kaynaklı form düşüklüğü yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş yönetiminde yeniden kendini buldu.
Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Valerien Ismael dönemindeki 10 maçta sonradan oyuna giren Cenk, 1 gol kaydetmişti.
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