Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazananan Galatasaray son 16 turuna adını yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren golü 82. dakikada Gomis kaydetti. Öte yandan sarı kırmızılılarda Haris Seferovic 41. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Gomis bu sezonki 6. golünü kaydetti

Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 4'ünü Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 66. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşı karşıya gelmişti. Ankara'daki ilk maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan katıldı. Sarı kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.

Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

40. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Dubois'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Torreira, Mikail Okyar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.

GOL - 82. dakikada sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu.1-0

86. dakikada Rashad'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Van Aanholt önünde kalan meşin yuvarlağı penaltı noktası önündeki Gomis'e çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak kaleye gitti, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: NEF

Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Gökhan Barcın.

Galatasaray: Muslera, Dubois, van Aanholt, Nelsson (Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı), Emin Bayram, Torreira (Dk. 46 Mertens), Berkan Kutlu, Rashica, Mata (Dk. 71 Midtsjo), Seferovic (Dk. 65 Gomis), Barış Alper Yılmaz (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu).

Ankara Keçiörenspor: Boran Güngör (Dk. 54 Kayacan Erdoğan), Erhan Kartal, Haşim Sarman, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Abdullah Aydın (Dk. 87 Uerdi Mara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 69 Bardhi), Camara (Dk. 46 Rashad Muhammed), Olawoyin, Ali Babaei (Dk. 46 Melih İnan).

Sarı kartlar: Dk. 20 Camara, Dk. 60 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörenspor)

Gol: Dk. 82 Gomis (Galatasaray)