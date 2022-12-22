TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandı.