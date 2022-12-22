Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Galatasaray'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: TFF Galatasaray
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