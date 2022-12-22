Gaziantep FK kupada son 16'da
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Dyorex Boluspor'u 3-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Gaziantep FK ile Dyorex Boluspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan Gaziantep FK, son 16 turunda mücadele hakkı elde etti.
Gaziantep FK'ya turu getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy ile 90+3. dakikada Markovic kaydetti.
Dyorex Boluspor'un golünü ise 87. dakikada Bregu attı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
25. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında orta sahadan topu alan Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Selmani'de kaldı.
38. dakikada ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
GOL - 42. dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Ceza sahası içinde Batuhan İşçiler, topa eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
GOL - 65. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan korner atışını kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
GOL - 86. dakikada Dyorex Boluspor'un golü geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
GOL - 90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulun Markovic, sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay.
Gaziantep FK: Mustafa Bozan, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 70 Merkel), Jevtovic, Maxim, Veliu (Dk. 59 Sagal), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Mirza Cihan), Figueiredo (Dk. 70 Markovic).
Dyorex Boluspor: Selmani, Oulare, Batuhan İşçiler (Dk. 81 Ensar Bilir), Yameogo, Posmac (Dk. 67 Landel), Eray Ataseven (Dk. 67 Ercan Yazıcı), Mehmet Çınar, Erdem Can Polat (Dk. 46 Bregu), Burak Asan, Melih Okutan (Dk. 46 Arda Köksal), Ozan Papaker.
Sarı kartlar: Dk. 40 Batuhan İşçiler, Dk. 59 Mehmet Çınar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+1 Mustafa Bozan (GazinatepFK)
Goller: Dk. 42 Alexandru Maxim (penaltıdan), Dk. 66 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+3 Markovic (GazinatepFK), Dk. 87 Bregu (Dyorex Boluspor)
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