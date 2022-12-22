Sezon açılışı dolayısıyla Tekir Kapı'da düzenlenen etkinlikte kayakseverler, Tekir üst gondoldan başlayarak açtıkları dev Türk bayrağını tutup kaydı.

[Fotoğraf: AA]

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene Erciyes'in bir önceki yıldan daha iyi kış sezonu geçirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Erciyes'in bilinirliği, dağdaki konaklama tesisleri ve sosyal alanların sayısı arttıkça ziyaretçi kitlesinde de çok ciddi artış olduğuna dikkati çeken Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes AŞ'nin yaz boyu yurt dışında tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Cıngı, Erciyes'in yanı sıra Kültepe, Soğanlı Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri gibi turizm unsurları entegre edildiğinde gelen turistlerin sadece kış turizminden değil tarih, gastronomi, alışveriş turizmi gibi çok sayıda faaliyetten yararlandığını ifade etti.

"Erciyes, bu yönüyle dünya kayak merkezleri içerisinde ön plana çıkıyor. Avrupa'da, Alpler'de çok muhteşem kayak merkezleri var ama kasabaların üzerinde. Sadece kayak yapıyor insanlar orada ama Erciyes'e gelenler özellikle Kapadokya gibi büyük bir dünya hazinesini görme fırsatı buldukları için her yıl neredeyse Erciyes'e gelme gibi bir temayül içerisine giriyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Cıngı, Erciyes'e şimdiden Avrupa, Rusya, Kafkaslar ve Uzak Doğu'dan misafir geldiğini anlattı.

"Her yıl 2 milyonun üzerinde ziyaretçimiz geliyor ve ortalama da her yıl yüzde 20 arttırıyoruz. Bu sene de inşallah toplamda 3 milyon ziyaretçi hedefledik. Hem kayakçı hem günübirlik gelen misafirlerimizle inşallah nisan sonu, mayıs başı gibi sezonumuz bittiği zaman 3 milyonu yakalamış olacağız."

[Fotoğraf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Erciyes'e yoğun ilginin her yıl giderek arttığını dile getirdi.