Fenerbahçe’de iç transferde hareketlilik sürüyor. Sarı lacivertliler daha önce Altay Bayındır ve Miha Zajc'la masaya oturmuştu.

Henüz neticelenmeyen sözleşme yenileme görüşmelerine, İsmail Yüksek de dahil oldu. Milli oyuncu bu sezonki çıkışıyla, Fenerbahçe’nin en başarılı isimlerinden biri haline geldi.

İsmail Yüksek sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sarı lacivertliler, ortaya koyduğu mücadele ve yükselen performansı nedeniyle İsmail Yüksek’in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, sarı lacivertli camianını kısa sürede beğenisini kazanan 23 yaşındaki futbolcunun uzun yıllar sarı lacivertli formayı giymesini hedefliyor.

Ücretine zam yapılacak

Sarı lacivertliler ayrıca 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek'in aldığı ücrete kayda değer bir zam yapmayı planlıyor.

Öte yandan bu sezon 15 maçta görev yapan İsmail Yüksek, 1 gol -1 asistle takımına katkı sağladı.

Genç oyuncu Fenerbahçe'de yükselen performansıyla birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dikkatini çekerek milli takıma davet edilmişti.