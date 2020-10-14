Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen şampiyonada, Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel, 101 sporcunun mücadele ettiği laser radial sınıfında yarışları altıncı sırada tamamladı.

120 sporcunun yarıştığı laser standard kategorisinde ise Altın Grup'ta Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularından Berkay Abay 51. sırada yer alırken, Gümüş Grup'ta Yiğit Yalçın Çitak 71. ve Alp Rodopman 73. oldu.