Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpik Lyon maçlarını seyircisiz oynayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa Liginde yarıda kalan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçıyla ilgili karar, 8 Aralık'ta verilecek. Bu tarihe kadar Olimpik Lyon maçlarını seyircisiz oynayacak.
Fransa'da holiganlar, Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçında sahne almış ve sahayı yabancı madde yağmuruna tutmuştu.
Sahaya atılan bu yabancı maddelerden biri, Marsilyalı Payet'ye gelmiş ve hakem maçı tatil etmişti.
Fransa Ligi disiplin komisyonu, maçla ilgili kararını 8 Aralık'ta verecek. Olimpik Lyon bu tarihe kadar da maçlarını seyircisiz oynayacak.
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