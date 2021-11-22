Fransa'da holiganlar, Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçında sahne almış ve sahayı yabancı madde yağmuruna tutmuştu.

Sahaya atılan bu yabancı maddelerden biri, Marsilyalı Payet'ye gelmiş ve hakem maçı tatil etmişti.

Fransa Ligi disiplin komisyonu, maçla ilgili kararını 8 Aralık'ta verecek. Olimpik Lyon bu tarihe kadar da maçlarını seyircisiz oynayacak.