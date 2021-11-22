Nice, bu sezon Fransa Lig 1'de başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. 14 hafta sonunda 26 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, lider Paris Saint Germain'in 11 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Nice'in bu başarısında, Temmuz ayında takımın başına getirilen Christophe Galtier'in etkisi büyük.

Dünya futbolu, Galtier'yi geçtiğimiz sezon Lille'de tanıdı. 2017 yılının son günlerinde aldığı takımı yavaş yavaş zirveye taşıyan tecrübeli teknik adam, Lille'i geçen yıl Fransa'da şampiyonluğa taşıdı.

Yaz döneminde miili futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği ekipten ayrılan Galtier, Nice'in yolunu tuttu.

Galtier öncesinde genellikle sezonu 5 ile 10. sıralar arasında tamamlayan Nice, Fransız teknik adamla farklı bir görüntü sergilemeye başladı. Güney ekibi; Lille'i 4-0, Lyon gibi bir diğer şampiyonluk adayını 3-2 yenmeyi başardı.

Son maçta Clemont'u 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, galibiyet sayısını 8'e çıkardı. Galtier yönetimindeki Nice'in sezonu nerede tamamlayacağı Fransa'da merak ediliyor.