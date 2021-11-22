Maratona katılan sporcular, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında zarar gören bölgelerden geçerek farkındalık oluşturdu.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alan maratonda sporcular 60 kilometre, 23 kilometre, 10 kilometre ve 6 kilometre parkurlarında koştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yarışmanın ödül töreni, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de yapıldı. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ödül töreninde yaptığı konuşmada maratonda koşan sporcuların hem doğa, hem de meme kanseri konusunda farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Başkan Yardımcısı Yurt, Bodrum Belediyesi olarak temel hedeflerinin Bodrum'u spor turizminde söz sahibi bir kent seviyesine getirmek olduğunu söyledi.