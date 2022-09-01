Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi Hollanda
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Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a imzayı attı.
Bir süredir serbest statüde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bugün Hollanda'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Öte yandan, bu transfer süresince Burak Yılmaz, Oğuzhan'ı ikna aşamasında büyük bir rol üstlendi.
Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlı forma ile 17 maça çıkarken sadece 1 asistlik performans sergiledi.
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