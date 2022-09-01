Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay'a profesyonel sözleşme
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, başkent ekibinin altyapı kategorilerinde ve son olarak rezerv takımında forma giyen 2007 doğumlu Arda Ünyay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca ve altyapı sorumlusu Ümit Turmuş katıldı.
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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