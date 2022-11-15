Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
OGM Ormanspor, FCC UAV Arad'ı konuk edecek
[AA arşiv]
OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında 16 Kasım Çarşamba günü Romanya ekibi FCC UAV Arad'ı ağırlayacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 3. sırada bulunan başkent ekibi, rakibini ilk maçta deplasmanda 68-64 yenmişti. FCC UAV Arad'ın ise grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz