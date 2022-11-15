Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.

İskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı.

İskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4'üncülük, bir 3'üncülük ve 2 birincilikle tamamladı.

İkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8'inciliğe kadar geriledi.

Fakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.

Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.