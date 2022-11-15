TVF Başkent Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Halkbank, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenilmişti.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı Nimir Abdelaziz, Berlin Recycling Volleys ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Abdelaziz, Alman ekibinin düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini ve iyi sonuçlar aldığını ifade ettti.

"Bu yüzden sahada yine büyük bir savaş olacak. Bizim bu nedenlerle çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Polonya'da kaybettiğimiz maçın ardından gelişme göstermek, alacağımız üç puanla yarışın içinde olmak istiyoruz. Halkbank'a yakışan bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum."

Halkbank'ın milli orta oyuncusu Mustafa Koç ise Şampiyonlar Ligi'nde Ankara'da oynanacak ilk maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini vurguladı.

"Burası başka bir seviye. İç saha veya deplasman fark etmiyor. İyi konsantre olup, rakibimizden daha fazla efor sarf edip camiamızı, Ankara'yı ve ülkemizi layıkıyla temsil etmek istiyoruz. Yeter ki taraftarımız bizimle birlikte olsun, gücümüze güç katsın."