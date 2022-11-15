Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
BOTAŞ Litvanya deplasmanında sahaya çıkacak
[AA arşiv]
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu dördüncü maçında 16 Kasım Çarşamba günü Litvanya'da Kibirkstis'le karşılaşacak.
Vilnius şehrinde Jeep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta ilk üç maç sonunda 1 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan BOTAŞ, üst tura çıkmak için Litvanya'da kritik bir mücadele verecek.
Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle lider durumda bulunan Kibirkstis, ilk maçta BOTAŞ'ı Ankara'da 69-64 yenmişti.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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