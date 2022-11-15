Vilnius şehrinde Jeep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk üç maç sonunda 1 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan BOTAŞ, üst tura çıkmak için Litvanya'da kritik bir mücadele verecek.

Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle lider durumda bulunan Kibirkstis, ilk maçta BOTAŞ'ı Ankara'da 69-64 yenmişti.