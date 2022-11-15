Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
2023 Dünya Güreş Şampiyonası Rusya'dan alındı
2023 Dünya Güreş Şampiyonası, Rusya yerine Sırbistan'da düzenlenecek.
Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldırısı öncesi Rusya'ya verilen ev sahipliğinin değiştirilmesi kararı alan UWW Yönetim Kurulu, organizasyona talip olan Azerbaycan, Sırbistan ve Türkiye arasında seçim gerçekleştirdi.
UWW Başkanı Nenad Lalovic (Sırbistan), Rodika Yakşi (Türkiye) ve Namig Aliyev (Azerbaycan), vatandaşı oldukları ülkeler ev sahipliği için yarıştığından oylamaya katılmadı. Oylama sonucu Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 2022'den sonra 2023'te de şampiyonayı düzenlemeye hak kazandı.
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları için 90 sporcuya kota verilecek.
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