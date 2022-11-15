Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkacak
[Fotograf: AA]
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, 16 Kasım Çarşamba günü İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia takımını konuk edecek.
TVF Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsrail'den Roy Bensimon ve Finlandiya'dan Kenneth Aro yönetecek.
Başkent ekibi grubundaki ilk maçında Alman ekibi SWD powervolleys Düren'e 3-1 yenildi.
Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 3'üncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Slovenya deplasmanında ACH Volley Ljubljana ekibiyle karşılaşacak.
Etiketler: Voleybol Avrupa Kupaları
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