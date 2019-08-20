Galatasaray'ın Roma’dan kiraladığı Nzonzi, Konyaspor karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayla mücadele edecek.
Teknik direktör Fatih Terim, Fransız yıldızı orta sahanın merkezinde Seri ile birlikte oynatmayı düşünüyor.
Nzonzi’nin hazır durumda gelmesi, teknik heyeti sevindirdi.
Roma ile iyi bir kamp dönemi geçiren 30 yaşındaki ön liberonun fiziksel değerleri iyi çıktı.
İtalyan kondisyoner Bartali’nin de onay verdiği Nzonzi, pazar gününe kadar yeni takım arkadaşlarına alışmaya çalışacak.
Yukatel Denizlispor maçında orta sahadaki problem net şekilde gözler önüne serilirken, 90 dakika sahada kalan Selçuk İnan'ın performansı eleştirilmişti.
Nzonzi’nin takımdaki yerini almasıyla birlikte, cezalı Marcao’nun yerine Donk’un stoperde görev yapması bekleniyor.
Kaynak: TRT SPOR