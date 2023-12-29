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Spor
AA 29.12.2023 22:34

Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda

Alman ekibi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı camia için veda mesajı yayımladı.

Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda

Nuri Şahin, Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan klipli veda paylaşımında bulundu.

"Antalyaspor bana inanılmaz bir değer kattı. Bana inanılmaz bir şans verdi. Bugün belki dünyanın en büyük kulüplerinden birine gidiyorum ama bunu Antalyaspor olmadan, Antalya olmadan yapamazdım. O yüzden sizden tek isteğim Antalyaspor'a sahip çıkmanız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizden bunu istiyorum. Yolunuz açık olsun. Benim sizde hakkım varsa sonuna kadar helal, sonuna kadar helal."

Nuri Şahin Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu
Nuri Şahin Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor ise söz konusu paylaşımında, "Kırmızı-beyaz armamıza büyük fedakarlık ve özveriyle hizmet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Yolun açık olsun Nuri Şahin." ifadelerine yer verdi.

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