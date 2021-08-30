Yumenoshima Park'ta yapılan müsabakalar sonucunda Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da takip ettiği madalya töreninde milli sporcular madalyalarını boyunlarına taktı.

Sporcular, kendi müsabakalarında ok attıkları hedefleri de hatıra için imzaladı.