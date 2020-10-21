Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, bir araya geldi. Riva'da yapılan toplantı sonrası statlara seyirci alınması konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi:

"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların yüzde 30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivasspor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."