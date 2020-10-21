Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Manchester United Fransa'da kazandı
Medipol Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan diğer maçta Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi.
Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı.
55. dakikada Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle PSG skora dengeledi.
Skoru belirleyen gol ise 87. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Paul Pogba'nın asistini gole çeviren Rashford, üç puanı takımına getirdi.
PSG'yi deplasmanda yenen Manchester United grup maçlarına 3 puanla başladı. PSG ise evinde oynadığı ilk maçı kaybetti.
Etiketler: Şampiyonlar LigiSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:37
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