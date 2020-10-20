Granada Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapılacak karşılaşmadan dolayı dün futbolculara ve teknik heyete koronavirüs PCR testi yapıldığı ve Soldado'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs ile ilgili vücudunda herhangi bir belirti olmayan Soldado'nun protokol gereği evinde karantinaya alındığı ve kulüp doktorlarının gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, öngörüldüğü şekilde 14 gün karantinada kalması halinde 3 lig maçı ve iki Avrupa Ligi maçında forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid alt yapısından yetişen Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.